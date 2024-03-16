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Українці посіли друге місце на турнірі з текболу в Португалії

Сьогодні 17:57 93 0
Українці посіли друге місце на турнірі з текболу в Португалії
Teqball.ua
#Олег Усиченко

Джерело - Teqball.ua.

Українці Олег Усиченко та Дмитро Шевчук посіли друге місце в парному чоловічому розряді на обласних змаганнях з текболу в португальському Абрамтеші.

Про це повідомляє Teqball.ua.

Текболісти без проблем вийшли з групи після двох перемог. Спочатку вони розгромили пару Флакс/Вієйра(12:1, 12:3), а потім здолали Лейтао і Боргеса (12:4, 12:6).

У чвертьфіналі українці зіграли проти Марсело і Жоао (12:4, 12:9), і після впевненої перемоги над Мартіму та Афонсо (12:6, 12:7) пройши у фінал.

В останньому поєдинку Усиченко та Шевчук поступилися парі Сантос/Пінейро (3:12, 8:12).

Зазначимо, що після парного розряду на турнірі розпочнуться одиночні змагання.

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