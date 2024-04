22-річний метальник молота Ітан Кацберг у межах світового легкоатлетичного туру в Кенії оновив рекорд, що тримався з 2008 року.

Він виграв змагання з результатом 84.38 метра. Канадець також оновив особистий та національний рекорди на понад 3 метра (попередній – 81.25 на ЧС-2023).

Кацберг став лише десятим метальником молота в історії, хто показав результат за 84 метра. Світовий рекорд у метання молота незмінний з 1986 року – 86.74 метра від Юрія Сєдих.

Ethan Katzberg 🇨🇦 84.38 in Nairobi

🔨 farthest throw since 2008 (Tikhon)

🔨 moves 60 to 9th performer alltime

🔨 previous PB was 81.25 to win last years’ WC pic.twitter.com/z37R7BN9b5