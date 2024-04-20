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13.04.2024 13:54 840

Метальник Кацберг оновив власний рекорд на понад три метри

Сьогодні 19:33 224 0
Метальник Кацберг оновив власний рекорд на понад три метри
#Ітан Кацберг

Джерело - Чемпіон.

22-річний метальник молота Ітан Кацберг у межах світового легкоатлетичного туру в Кенії оновив рекорд, що тримався з 2008 року.

Він виграв змагання з результатом 84.38 метра. Канадець також оновив особистий та національний рекорди на понад 3 метра (попередній – 81.25 на ЧС-2023).

Кацберг став лише десятим метальником молота в історії, хто показав результат за 84 метра. Світовий рекорд у метання молота незмінний з 1986 року – 86.74 метра від Юрія Сєдих.

Зазначимо, що у цій дисципліні срібну медаль здобув українець Михайло Кохан, який відправив снаряд на 80,76 метра. 

Золотий континентальний тур
Найробі (Кенія)
Метання молота (чоловіки)
20 квітня
  1. Ітан Кацберг (Канада) — 84.38 метра
  2. Михайло Кохан (Україна) — 80.76 метра
  3. Войцех Новіцкі (Польща) — 79.14 метра

Нагадаємо, Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань, а раніше був п'ятим у фіналі чемпіонату світу.

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