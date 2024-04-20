Джерело - Ukrsportbase.

Український метальник молота Михайло Кохан став віцечемпіоном турніру "золотого рівня" у межах світового легкоатлетичного туру в Кенії.

В найкращій спробі він відправив снаряд на 80,76 м, що стало найкращим результатом Михайла у сезоні, який є дуже близьким до особистого, що становить 80,78 м.

Переміг у секторі чинний чемпіон світу, канадієць Ітан Катсберг (84,38), третім був поляк Войцех Новіцкі (79,14).

Нагадаємо, Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань, а раніше був п'ятим у фіналі чемпіонату світу.