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Кохан із рекордом сезону завоював срібло на турнірі "золотого рівня"

Сьогодні 17:39 1428 1
Кохан із рекордом сезону завоював срібло на турнірі "золотого рівня"
Фото: European Athletics
#Михайло Кохан

Джерело - Ukrsportbase.

Український метальник молота Михайло Кохан став віцечемпіоном турніру "золотого рівня" у межах світового легкоатлетичного туру в Кенії.

В найкращій спробі він відправив снаряд на 80,76 м, що стало найкращим результатом Михайла у сезоні, який є дуже близьким до особистого, що становить 80,78 м. 

Переміг у секторі чинний чемпіон світу, канадієць Ітан Катсберг (84,38), третім був поляк Войцех Новіцкі (79,14).

Нагадаємо, Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань, а раніше був п'ятим у фіналі чемпіонату світу.

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