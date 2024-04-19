Бідний — про відносини з Гутцайтом: Не скажу, що наша співпраця була без розбіжностей

Джерело - Чемпіон.

Виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заперечив будь-яку недосказаність між ним та президентом Національного олімпійського комітету Вадимом Гутцайтом.

Про це Бідний розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Між нами немає недосказаності. Спорт – це сфера амбітних людей. Кожен на своєму місці хоче зробити більше і показати, що він кращий. У нас абсолютно дружні стосунки. Крім того, ми плідно працювали разом. Так, я не скажу, що наша співпраця була без розбіжностей, але це цілком нормально у здоровій взаємодії. Сьогодні ми діємо злагоджено в боротьбі з росіянами. Разом кожен досягне більшого. Я не намагаюся видати бажане за дійсне, моя відповідь абсолютно щира", — сказав Бідний.

Зазначимо, що Бідний з липня 2020 року був заступником міністра у кабінеті Гутцайта. До цього він працював директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Нагадаємо, НОК України разом з Міністерством молоді та спорту України та Федерацією стрільби України надіслала заяву про відсторонення білоруського стрільця від участі в Олімпіаді-2024