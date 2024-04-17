Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024

Джерело - Радіо Культура.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розповів, скільки зароблять українські атлети за здобуття медалі Олімпійських ігор у Парижі.

Деталі призових функціонер розкрив для Радіо Культура.

Преміальні становитимуть 125 тисяч доларів за золото Олімпіади, 100 тисяч за срібло і 80 тисяч за бронзу.

"Мало хто думає про гроші. Спортсмени прагнуть прославити Україну", — зауважує Гутцайт.

Також очільник НОК додав, що українські олімпійці дотримуватимуться на Олімпіаді такого поводження зі спортсменами держави-агресорки – "не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч, не розмовляти".

Нагадаємо, 16 квітня, у Греції відбулась урочиста церемонія запалювання вогню Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Через 100 років після того, як ОІ востаннє проходили у столиці Франції, країна втретє зустрічатиме Олімпійський вогонь 8 травня у Марселі. Полум'я відвідає понад 400 французьких міст, перетинаючи країну, перш ніж потрапить до Парижа.

Олімпійські ігри триватимуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Напередодні півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів розповів, що він дуже хоче поїхати на Олімпіаду.