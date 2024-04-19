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Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані

Сьогодні 09:15 157 0
Байло та Лискун здобули бронзу на Суперфіналі Кубку світу в Сіані
#Стрибки у воду, #Ксенія Байло, #Софія Лискун

Джерело - Чемпіон.

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун завоювали бронзові медалі Суперфіналу Кубку світу в синхронних стрибках з вишки в китайському Сіані.

Спортсменки набрали 294.42 бали, та поступилися лише дуету з Китаю (364.86) та Канади (296.10).

Нагадаємо, для української пари це вже друга бронза на етапах КС цього року. Раніше вони посіли третє місце на турнірі в Берліні (Німеччина).

Також у Суперфіналі змагалися 18-річний Данило Аванесов та 14-річний Марк Гриценко, які стали 7-ми і набрали рекордні для себе на цьогорічних етапах Кубку світу 361.62 бали.

Нещодавно на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Раніше ми повідомляли, що українські стрибуни у воду завоювали 18 медалей на відкритому чемпіонаті Польщі.

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