Гутцайт: МОК нас почув

Вадим Гутцайт вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прислухався до тих вимог, які українська сторона ставила щодо участі "нейтральних спортсменів" з РФ та Білорусі в Олімпійських Іграх-2024. у Парижі.

Таку думку очільник Національного олімпійського комітету (НОК) висловив в інтерв’ю Українському радіо.

"Коли Міжнародний олімпійський комітет допустив їх до участі до Олімпійських ігор, то запропонував певні критерії, за якими потім кожна Федерація робитиме висновки, кого допускати, кого не допускати. Ми надіслали багато цих критерій і МОК нас почув. Він прописав ті умови, які ми писали. Тобто, якщо вони дотичні до своїх спортивних клубів, наприклад, ЦСКА чи "Динамо", які фінансуються із держбюджету РФ, чи вони беруть участь у якихось спортивних заходах на підтримку війни, чи ходять у спортивній формі з літерами "z" тощо.

Це було прописано в цих умовах. А ще, коли 5 жовтня російський олімпійський комітет "приєднав" наші чотири окуповані території, і там зробили якісь "ради", які приєднали до комітету, я звернувся до президента МОКу з листом, що це взагалі неприпустимо. Що це порушення Хартії. А Хартія – це Конституція Міжнародного олімпійського комітету. Неможливо "приєднати" наші окуповані території до свого олімпійського комітету.

Через тиждень Міжнародний Олімпійський комітет відреагував і відсторонив російський олімпійський комітет від участі в МОК", — сказав Гутцайт.