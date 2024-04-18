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Україна вимагає не допускати росіян, які підтримали війну, на чемпіонат Європи

Сьогодні 19:09 130 0
Україна вимагає не допускати росіян, які підтримали війну, на чемпіонат Європи
#Міністерство молоді та спорту, #Національний олімпійський комітет, #Томас Бах, #Вадим Гутцайт, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Матвій Бідний

Джерело - Чемпіон.

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха та президента Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріуса Візера з вимогою не допускати російських спортсменів, які підтримують війну в Україні, до чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє НОК.

У заяві йдеться про Мадіну Таймазову, Інала Тасоєва, Яго Абуладзе, Армана Адамяна, Даніла Лаврентьєва, Махмадбека Махмадбекова, Михайла Ігольнікова, Армана Адамяна, Матвія Каніковського, Тамерлана Башаєва, Глафіру Борисову, Ксенію Галіцьку, Далі Лілуашвілі, Камілу Бадурову, Еліс Старцеву, Рамазана Абдулаєва.

Частина цих спортсменів раніше змагалися на "Клубному чемпіонаті Росії з дзюдо на честь 70-річчя Путіна", а Мадіна Таймазова фотографувалася для російських пропагандистських ресурсів на фоні зображення президента Росії та літери Z.

Підписанти просять врахувати цю інформацію та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти участі російських і білоруських атлетів, які є членами військових організацій і підтримують війну проти України, у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.

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