Саладуха анонсувала новий закон про діяльність спортивних клубів

Джерело - Чемпіон.

Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту доручив народним депутатам внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що удосконалює діяльність спортивних клубів.

Про це повідомила Виконувачка обов’язків президентки Федерації легкої атлетики України та депутатка Ольга Саладуха.

Законопроєкт був напрацьований із залученням Міністерства молоді та спорту і спортивної спільноти.

"Проєкт закону передбачає: чітке визначення, що таке спортивні клуби і які вони мають завдання

фінансування спортклубів комунальної власності не буде скорочуватися навіть якщо вони беруть плату за деякі свої послуги

дітям та особам з інвалідністю послуги будуть надаватися безоплатно або на пільгових умовах

місцева влада може поширити пільги й на інші категорії населення

створення спортклубів здійснюється з урахуванням державного соціального стандарту у сфері фізкультури і спорту. Дякую колегам за це важливе рішення! Очікуємо на реєстрацію законопроєкт, його обговорення та результативний розгляд в сесійній залі. Це буде важливим кроком до впровадження в Україні кращих європейських стандартів та практик", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року визначився бюджет на спорт у 2024 році

Нагадаємо, більшість українських клубів уже отримали або планують найближчим часом отримати статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Нещодавно такий статус отримав Кривбас.