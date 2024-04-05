Гравці та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації

Джерело - Міністерство молоді та спорту України.

Військовозобов’язані футболісти та персонал Кривбаса отримали бронь від мобілізації.

Відповідний наказ опублікувало Міністерство молоді та спорту України.

Криворізький клуб було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Напередодні Кривбас підписав Меморандум про співробітництво та партнерські відносини з Криворізьким державним педагогічним університетом (КДПУ).

У 22 турі Української Прем'єр-ліги підопічні Юрія Вернидуба здобули виїзну перемогу над Вересом (2:0). Наразі Кривбас розташувався на другій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, більшість українських клубів уже отримали або планують найближчим часом отримати статус критично важливого підприємства для функціонування економіки. Нещодавно такий статус отримав Шахтар.