На спорт у бюджеті закладено 7,512 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у 2023

Джерело - Суспільне Спорт.

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік.

Про це повідомляє Суспільне.

Доходи становлять 1,768 трлн грн, а видатки - 3,35 трлн грн. Дефіцит становить 1,57 трлн грн.

На спорт у бюджеті закладено 7,512 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у 2023 році (3,7 млрд).

Найбільшу суму спрямують на розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту - 4 млрд 255,7 млн грн. На підготовку та участь у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх виділили 1 млрд 96,9 млн грн.

Також серед найбільших статей видатків: розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію (988,8 млн грн) і підготовка та участь в літніх Олімпійських іграх-2024 та зимових Юнацьких Олімпійських іграх-2024 (777,4 млн грн).

Інші кошти спрямують на:

наукову і науково-технічну діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту – 10,5 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду 0,5 млн грн);

фінансову підтримку громадських об“єднань фізкультурно-спортивного спрямування – 76,9 млн грн;

наукову і науково-технічну діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту – 10,5 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду 0,5 млн грн);

фінансову підтримку громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування – 76,9 млн грн;

розвиток спортивної медицини – 42,7 млн грн (в тому числі видатки спеціального фонду – 0,2 млн грн);

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" – 54,0 млн грн;

забезпечення діяльності апарату Мінмолодьспорту – 115,1 млн грн.

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