Зантарая: МОК зробить правильний вибір, атлетів країни-терористки не буде на ОІ-2024

Джерело - XSPORT.

Голова Комісії атлетів НОК та перший чемпіон світу з дзюдо в історії України Георгій Зантарая вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустить росіян до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Про це він розповів у інтерв’ю XSPORT.

"Міжнародний олімпійський комітет – це автономна організація, яка приймає рішення сама. Тому в них є своє бачення. Ми бачимо, що МОК розробив критерії щодо допуску представників цієї країни (Росії – ред.) під нейтральним статусом. Але для мене… Нейтральний статус та їхня участь у змаганнях без прапора, без гімну нічого не значать. Тому що вони останні три Олімпіади і так виступали без прапора та гімну. Але МОК розробив жорсткі правила, і вони одразу реагують на наші звернення, одразу зв’язуються з нами. Кожного тижня зв’язок з комісією атлетів Міжнародного олімпійського комітету щодо нашої ситуації, щодо атлетів, які можуть потрапити на ОІ. Вони йдуть нам назустріч, та подивимося, чи будуть вони… Я думаю, що МОК зробить правильний вибір та представників країни-терористки не буде на Олімпійських іграх", – заявив спортивний функціонер.

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Зантарая став переміг на чемпіонаті світу в категорії до 66 кг у 2009 році в нідерландському Ротердамі. Також заслужений майстер спорту є дваразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор.

Олімпійські Ігри в Франції пройдуть з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ у Франції. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, збірна США з баскетболу назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце.