Відбудеться церемонія запалювання олімпійського вогню: онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 16 квітня, відбудеться церемонія запалювання вогню Олімпійських і Паралімпійських ігор у французькому Парижі.

Початок — об 11:30 за київським часом.

Олімпійське багаття — символ єдності та миру. Його факел поширюватиме дух олімпізму, подорожуючи Францією і знаменуючи початок відзначення головних світових змагань чотириріччя.

Трансляція

Олімпійські Ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, збірна США з баскетболу назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ у Парижі. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Раніше ми писали, що радянська і російська тренерка, спортивна функціонерка Ірина Вінер вважає що необхідно провести нараду щодо неучасті росіян на змаганнях Олімпіади-2024.

Напередодені голова Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив, що не треба навішувати "ярлики" на росіян, які виступатимуть на міжнародній арені, у тому числі на Олімпійських іграх у Парижі, під "нейтральним" статусом. Він повідомив: "Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави".