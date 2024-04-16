Головне
ПСЖ спробує відіграти мінімальну перевагу в Барселони, а Боруссія — в Атлетико: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 276
Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце
Сьогодні 09:37 206
Названі MVP і символічна збірна 1/2 фіналу Суперліги
Сьогодні 07:19 182
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ
Вчора 23:59 684
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ
Вчора 19:53 3985
Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві
Вчора 18:37 635
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ
Вчора 18:07 3650
Рух призначив Шевчука генеральним менеджером
Вчора 17:47 553
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44
Вчора 16:00 1582
Коваль та Бірюк зіграли за збірну світу на Nike Hoop Summit
Вчора 15:20 278
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 644
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 827
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 390
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 949
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1123

Відбудеться церемонія запалювання олімпійського вогню: онлайн-трансляція LIVE

Сьогодні 09:59 196 0
Відбудеться церемонія запалювання олімпійського вогню: онлайн-трансляція LIVE
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 16 квітня, відбудеться церемонія запалювання вогню Олімпійських і Паралімпійських ігор у французькому Парижі.

Початок — об 11:30 за київським часом.

Олімпійське багаття — символ єдності та миру. Його факел поширюватиме дух олімпізму, подорожуючи Францією і знаменуючи початок відзначення головних світових змагань чотириріччя.

Трансляція

Олімпійські Ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, збірна США з баскетболу назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ у Парижі. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки,  плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Раніше ми писали, що радянська і російська тренерка, спортивна функціонерка Ірина Вінер вважає що необхідно провести нараду щодо неучасті росіян на змаганнях Олімпіади-2024.

Напередодені голова Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив, що не треба навішувати "ярлики" на росіян, які виступатимуть на міжнародній арені, у тому числі на Олімпійських іграх у Парижі, під "нейтральним" статусом. Він повідомив: "Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави".

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві 635
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 1582
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ 3650
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ 3985
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 12990
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ 684
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61640
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107286
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30628 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 323104
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359963
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26165