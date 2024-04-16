Макрон: Ізраїль став жертвою терористів, він – не агресор. Тому на Олімпіаді буде прапор країни

Джерело - Inside the Games.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Ізраїль став жертвою терористів та не виступає в конфлікті з палестинцями агресором, тому закономірно його спортсмени зможуть виступати під власним прапопром на Олімпійських Іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомляє Inside the Games.

"Ізраїль став жертвою атаки терористів. Ми можемо не погоджуватися з ізраїльтянами в тому, як реагувати і захищати себе, але ми не можемо сказати, що Ізраїль є агресором. Саме тому там (на Олімпіаді – ред.) буде ізраїльський прапор. Будуть ізраїльські спортсмени, і я сподіваюся, що вони стануть предвісниками миру", – заявив очільник країни.

Раніше ми писали, що Макрон прагне досягти припинення вогню в усіх війнах і збройних конфліктах, які наразі тривають, зокрема й у російсько-українській війні, на час проведення ОІ.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ у Франції. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, збірна США з баскетболу назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце.

Олімпійські Ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.