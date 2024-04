Сайнс в наступному сезоні Формули-1 буде виступати за Мерседес

Пілот Феррарі Карлос Сайнс продовжить кар'єру в Мерседес в 2025 році.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

За інформацією джерел, контракт із іспанським пілотом буде підписано на два сезони. Зазначається, що Мерседес розглядав можливість запрошення гонщика Астон Мартін Фернандо Алонсо, але дворазовий чемпіон Ф-1 вирішив залишитись у своїй нинішній команді.

🚨 Corriere dello Sport (pictured) reports Carlos Sainz has signed a deal with Mercedes for 2025, while @FUnoAT also report Mercedes have offered Sainz a 1+1 year deal 👀 pic.twitter.com/56j0cDIFsI