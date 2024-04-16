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07.04.2024 07:40 1118

Сайнс в наступному сезоні Формули-1 буде виступати за Мерседес

Сьогодні 07:42 131 0
Сайнс в наступному сезоні Формули-1 буде виступати за Мерседес
#Мерседес, #Карлос Сайнс

Джерело - Чемпіон.

Пілот Феррарі Карлос Сайнс продовжить кар'єру в Мерседес в 2025 році.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

За інформацією джерел, контракт із іспанським пілотом буде підписано на два сезони. Зазначається, що Мерседес розглядав можливість запрошення гонщика Астон Мартін Фернандо Алонсо, але дворазовий чемпіон Ф-1 вирішив залишитись у своїй нинішній команді.

Отже, в командах Феррарі та Мерседес відбудеться обмін пілотами. Нагадаємо, у лютому італійці оголосили про підписання Льюїса Гамільтона з 2025 року.

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