Українські стрибуни у воду посіли весь п'єдестал на відкритому чемпіонаті Польщі

Джерело - Чемпіон.
На відкритому чемпіонаті Польщі зі стрибків у воду в перший день змагань українцям не було рівних на 3-метровому трампліні серед хлопців вікової групи В.
Чемпіоном став Іван Полішвайко із сумою 370,60 бали, срібло дісталося Єгору Ткаченку (364,40), бронза – Вадиму Малікову (331,90).
Про це інформує Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.
Змагання проходитимуть із 12 до 14 квітня у польському Жешуві.
Україна делегувала вісім спортсменів.
Склад збірної
- Андращук Вероніка
- Бурсова Аліна
- Кривецька Аліса
- Маліков Вадим
- Полішвайко Іван
- Полякова Дар’я
- Тертична Дар’я
- Ткаченко Єгор
Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.
В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics