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Українські стрибуни у воду посіли весь п'єдестал на відкритому чемпіонаті Польщі

Сьогодні 12:24 199 0
Українські стрибуни у воду посіли весь п'єдестал на відкритому чемпіонаті Польщі
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

На відкритому чемпіонаті Польщі зі стрибків у воду в перший день змагань українцям не було рівних на 3-метровому трампліні серед хлопців вікової групи В.

Чемпіоном став Іван Полішвайко із сумою 370,60 бали, срібло дісталося Єгору Ткаченку (364,40), бронза – Вадиму Малікову (331,90).

Про це інформує Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Змагання проходитимуть із 12 до 14 квітня у польському Жешуві.

Україна делегувала вісім спортсменів.

Склад збірної

  • Андращук Вероніка
  • Бурсова Аліна 
  • Кривецька Аліса
  • Маліков Вадим
  • Полішвайко Іван
  • Полякова Дар’я
  • Тертична Дар’я
  • Ткаченко Єгор

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics

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