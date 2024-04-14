Через військову агресію Росії загинули двоє українських шахістів

Джерело - Чемпіон.

Нові втрати в українській спортивній сім'ї. Загинули КМСи з шахів Юрій Растрьопін (на фото) та Ілля Оськін через військову агресію Російської Федерації.

26-рчний Растрьопін був вихованцем ДЮСШ Дебют (Львів), виступав за збірну Львівського університету. До лав ЗСУ вступив невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії. Його життя обірвалось 9 квітня на Донеччині.

Оськін служив на Херсонщині у 2022 році, після поранення повернувся до основної роботи. Загинув 11 квітня під час ракетного удару по Миколаєву.

Захисники України віддали власні життя за незалежність країни і майбутнє української нації.

Нагадаємо, напередодні на війні проти Росії загинув фанат київського Динамо.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Зінченко зустрівся з хлопчиком з Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама.