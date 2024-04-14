Через військову агресію Росії загинули двоє українських шахістів

Головне
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі
Сьогодні 02:51 12690
Захожий нокаутував Шала в бою за титул EBU у суперважкій вазі
Вчора 23:28 398
Мовний скандал зі Сапроновим як квінтесенція українського суспільства
Вчора 21:20 1705
Рууд уперше в кар'єрі здолав Джоковича та вийшов у фінал Монте-Карло
Вчора 20:40 377
Динамо в меншості здолало Олександрію у 24 турі УПЛ
Вчора 19:40 1043
Друга поразка в сезоні: Сіннер драматично поступився Ціціпасу в півфіналі Монте-Карло
Вчора 17:50 444
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги
Вчора 15:48 14575 2
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ
Вчора 14:59 2941 1
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної
Вчора 10:17 2611 4
Важкий іспит для Шовковського, турнірний аперитив для Шахтаря: головні інтриги 24 туру УПЛ
Вчора 09:47 635
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 552
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 720
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 311
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 872
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1040

Через військову агресію Росії загинули двоє українських шахістів

Сьогодні 09:04 204 0
Через військову агресію Росії загинули двоє українських шахістів

Джерело - Чемпіон.

Нові втрати в українській спортивній сім'ї. Загинули КМСи з шахів Юрій Растрьопін (на фото) та Ілля Оськін через військову агресію Російської Федерації.

26-рчний Растрьопін був вихованцем ДЮСШ Дебют (Львів), виступав за збірну Львівського університету. До лав ЗСУ вступив невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії. Його життя обірвалось 9 квітня на Донеччині.

Оськін служив на Херсонщині у 2022 році, після поранення повернувся до основної роботи. Загинув 11 квітня під час ракетного удару по Миколаєву.  

 Захисники України віддали власні життя за незалежність країни і майбутнє української нації.

Нагадаємо, напередодні на війні проти Росії загинув фанат київського Динамо.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Зінченко зустрівся з хлопчиком з Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Є люди — х на блюді": Корогодський також відмовився коментувати на Сетанті "Є люди — х на блюді": Корогодський також відмовився коментувати на Сетанті 3584
Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги Реал з Луніним здолав Мальорку, гол Довбика не допоміг Жироні уникнути поразки від Атлетико: результати матчів 31 туру Ла Ліги 9564
Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі Збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг: cестри Кіченок поступились у вирішальній зустрічі 12690
Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги Довбик, забивши у ворота Атлетико, очолив перегони бомбардирів Ла Ліги 14575 2
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг 1972
Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ Битва аутсайдерів: Оболонь у матчі з двома вилученнями зіграла внічию з Минаєм у 24 турі УПЛ 2941 1
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21425 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322953
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359867
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52245
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35352 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11854