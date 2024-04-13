Джерело - Чемпіон.

На війні з Росією загинув фанат київського Динамо Олексій Кулинич з позивним "Професор".

Про це повідомляє WBC | Ультрас Динамо.

Олексій був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка.

"Він віддав своє життя захищаючи свою країну, відзначався високим професіоналізмом та відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість і рішучість завжди будуть прикладом для всіх. Вічна Слава Герою!", - йдеться у повідомленні.

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