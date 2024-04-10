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07.04.2024 07:40 924

Український снукерист Казаков не зміг подолати перший раунд кваліфікації чемпіонату світу

Вчора 23:32 95 0
Український снукерист Казаков не зміг подолати перший раунд кваліфікації чемпіонату світу
#снукер

Джерело - Чемпіон.

Українець Антон Казаков (115) вилетів з кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру, поступившись у першому раунді турніру англійцю Ліаму Пуллену (98).

Поєдинок завершився з рахунком 10:3. Гра тривала дві сесії. Казаков програвав по ходу гри 8:0, але наприкінці матчу зумів перемогти у 3 фреймах. Проте, Пуллен все ж таки довів поєдинок до переможного для себе кінця.

Напередодні інший українець Юліан Бойко всуху програв на цій стадії швейцарцю Александру Урсенбахеру.

Основна стадія чемпіонату світу відбудеться з 20 квітня по 6 травня. Захищати свій титул буде бельгієць Люка Бресель.

Зазначимо, в 2023 році Бойко та Казаков більш успішно провели чемпіонат світу, обидва гравці подолали стартовий раунд змагання.

Нагадаємо, Юліан здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу серед любителів.

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