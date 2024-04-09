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Український снукерист Бойко розгромно вилетів на старті чемпіонату світу

Сьогодні 21:47 62 0
Український снукерист Бойко розгромно вилетів на старті чемпіонату світу
#снукер, #Юліан Бойко

Джерело - Чемпіон.

Українець Юліан Бойко вилетів з кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру, поступившись у першому раунді змагання швейцарцю Александру Урсенбахеру.

Суперник не віддав 18-річному Бойку жодного фрейму, перемігши в протистоянні з рахунком 10:0.

Інший українець Антон Казаков розпочне свій шлях на турнірі в поєдинку проти англійця Ліама Пуллена. Гра відбудеться 10 квітня.

Зазначимо, що основна стадія чемпіонату світу відбудеться з 20 квітня по 6 травня.

Нагадаємо, Юліан здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу серед любителів.

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