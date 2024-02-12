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Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів

Переможець турніру отримає дворічну ліцензію до Світового снукерного
Сьогодні 17:53 97 0
Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів
#Юліан Бойко

Джерело - Чемпіон.

Українець Юліан Бойко завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу зі снукеру серед любителів у албанському Големі.

18-річний снукерист поступився гонконзькому спортсмену Ка Вай Чуна за крок до фіналу.

Переможець турніру отримає дворічну ліцензію до Світового снукерного туру.

Раніше Юліан завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи U-21, а також здобув перемогу в матчі чемпіонату світу.

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