Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів

Джерело - Чемпіон.
Українець Юліан Бойко завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу зі снукеру серед любителів у албанському Големі.
18-річний снукерист поступився гонконзькому спортсмену Ка Вай Чуна за крок до фіналу.
Переможець турніру отримає дворічну ліцензію до Світового снукерного туру.
Раніше Юліан завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи U-21, а також здобув перемогу в матчі чемпіонату світу.
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