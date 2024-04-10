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06.04.2024 12:08 1165

Дизайнер подав до суду через авторство емблеми Олімпіади-2024

Сьогодні 11:16 102 0
Дизайнер подав до суду через авторство емблеми Олімпіади-2024
#Олімпіада-2024

Джерело - Le Monde.

Дизайнер Сільвен Бойєр, який займався створенням емблеми для Олімпійських ігор, вважає, що організатори Олімпіади-2024 у Парижі незаконно використовують його емблему.

9 квітня французький художник подав до суду.

Про це інформує французьке видання Le Monde.

Національна фінансова прокуратура Франції у середу, 10 квітня, підтвердила виданню, що отримала скаргу, яка наразі "аналізується".

За версією Бойєра, у 2019 році він став учасником публічного змагання, пов'язаного зі створенням майбутнього логотипу Олімпійських ігор. Виграв у конкурсі та заключив угоду майже на мільйон доларів. Але у 2020 році оргкомітет, на думку Сільвена, незаконно переписав діяльність митця на користь іншої компанії, по суті позбавивши права власності.

Раніше ми повідомляли, що Олімпійські змагання з тріатлону можуть перенести через дощі.

Нагадаємо, росіяни під тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді у Парижі. Про що свідчать заяви представників стрільби,  фехтування, художньої та спортивної гімнастки,  плавання, академічного веслування та стрільби з лука.

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