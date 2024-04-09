Джерело - Чемпіон.

Титулована українська веслувальниця Людмила Лузан вважає, що росіяни хочуть їхати на Олімпіадіу-2024, де пануватиме справедливість і мир, але вони такі цінності не підтримують.

Про це вона розповіла під час етеру на телеканалі 1+1.

"Вони хочуть їхати на Олімпійські ігри, де панують мир і справедливість, але вони цей мир і справедливість не несуть", — сказала спортсменка.

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Росіяни відмовляються брати участь в ОІ у Парижі. Про що свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки, плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Раніше ми писали, що радянська і російська тренерка, спортивна функціонерка Ірина Вінер вважає що необхідно провести нараду щодо неучасті росіян на змаганнях Олімпіади-2024.

Напередодені голова Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив, що не треба навішувати "ярлики" на росіян, які виступатимуть на міжнародній арені, у тому числі на Олімпійських іграх у Парижі, під "нейтральним" статусом. Він повідомив: "Ми одна команда – команда нашого лідера, глави держави".