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06.04.2024 12:08 1165

Олімпійські змагання з тріатлону можуть перенести через дощі

Сьогодні 10:55 104 0
Олімпійські змагання з тріатлону можуть перенести через дощі
#Олімпіада-2024

Джерело - The Guardian.

Голова оргкомітету Парижа-2024 Тоні Естанге вважає, що через дощі у річці Сена може знизитися якість води, тому змагання з тріатлону планують перенести.

Про це він повідомив журналістам The Guardian.

"Це одна з найбільших проблем, і ми старанно працюємо над її вирішенням. Уряд реалізує велику інвестиційну програму, спрямовану на очищення води в річці, і з огляду на олімпійську спадщину цей проект просто фантастичний.

Ми, як і раніше, впевнені, що тріатлон пройде на Сені, у нас є план на випадок непередбачених обставин. Змагання можуть бути відкладені через дощі, які можуть вплинути на якість води. Оскільки тріатлон запланований на початок Ігор, ми можемо дочекатися найкращих погодних умов.

Остаточне рішення про можливу заборону змагань буде продиктовано правилами Міжнародної федерації. Звісно, це те, чого ми хочемо уникнути", – заявив спортивний функціонер.

На Сені мають пройти змагання з плавання та тріатлону.

Олімпійські ігри у Парижі пройдуть із 26 липня до 11 серпня. Тріатлон запланований на 30-31 липня та 5 серпня, а плавання на відкритій воді – на 8 і 9 серпня.

Нагадаємо, українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з акватлону та тріатлону.

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