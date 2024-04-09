Дахомес впевнено виграла кваліфікаційний етап: результати 10 дня Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

9 квітня у Пхукеті (Таїланд) відбувся 10 день Кубку Світу IWF з важкої атлетики - це останній кваліфікаційний етап напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Нейсі Дахомес з Еквадору стала головним переможцем дня. Золотій медалістці Токіо у ваговій категорії до 76 кг довелося набрати 266 кг, щоб випередити свою напарницю по команді Тамару Салазар, яка знялася після зважування через травму. Дахомес зробила це стильно, вигравши п’ять разів, і дозволила собі відмовитися від своєї останньої спроби.

Ейлін Чикаматана з Австралії покращила свій найкращий результат і виграла золото в поштовху 114-149-263, фінішувавши третьою у загальному заліку та п’ятим у рейтингу. Кейт Віберт, друга після Дахомеса в Токіо, була б у топ-10 у вазі 71 кг, якби там не була її напарниця зі США Олівія Рівз.

Американка Кейт Віберт піднялася до 81 кг і досягла рекорду кар’єри - 113-145-268. Це залишило її шосте місце в паризькому списку, але оскільки Журдан Делакрус (49 кг), Рівз і суперважковаговик Мері Тейзен Лаппен займають вище місце, Вібер не кваліфікувалася.

Солфрід Коанда (Норвегія) виграла змагання у категорії до 87 кг. Вона важила 84,84 кг, що було приблизно на 3 кг важче за другого Кім Йон Джу з КНДР. Кім зробила 113-145-258, випередивши українку Анастасію Манєвську (105-129-234), яка завоювала бронзову медаль.

Нагадаємо, що українка Світлана Самуляк здобула три нагороди на цьому турнірі, а Каміла Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.