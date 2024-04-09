Головне
Сумнівна несподіванка та вирок традиційним фаворитам: чому переможці пар 1/4 фіналу ЛЧ відомі вже зараз
Вчора 21:40 1337 2
Жіноча збірна України неочікувано поступилася Хорватії у відборі на Євро-2025
Сьогодні 19:00 471
Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті
Сьогодні 17:09 1704
Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ
Сьогодні 16:34 2055
Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33
Сьогодні 15:45 1340
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024
Сьогодні 15:39 9876 4
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера
Сьогодні 14:23 12186
Котовський: Про Олімпіаду зараз не думаю, але вже готуюся до неї
Сьогодні 13:51 2035
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ
Сьогодні 09:25 12830 5
Арсенал прийме Баварію, Реал — Манчестер Сіті в перших матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 665
Прямі трансляції

Дахомес впевнено виграла кваліфікаційний етап: результати 10 дня Кубку світу

Сьогодні 20:15 116 0
Дахомес впевнено виграла кваліфікаційний етап: результати 10 дня Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

9 квітня у Пхукеті (Таїланд) відбувся 10 день Кубку Світу IWF з важкої атлетики - це останній кваліфікаційний етап напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Нейсі Дахомес з Еквадору стала головним переможцем дня. Золотій медалістці Токіо у ваговій категорії до 76 кг довелося набрати 266 кг, щоб випередити свою напарницю по команді Тамару Салазар, яка знялася після зважування через травму. Дахомес зробила це стильно, вигравши п’ять разів, і дозволила собі  відмовитися від своєї останньої спроби.

Ейлін Чикаматана з Австралії покращила свій найкращий результат і виграла золото в поштовху 114-149-263, фінішувавши третьою у загальному заліку та п’ятим у рейтингу. Кейт Віберт, друга після Дахомеса в Токіо, була б у топ-10 у вазі 71 кг, якби там не була її напарниця зі США Олівія Рівз.

Американка Кейт Віберт піднялася до 81 кг і досягла рекорду кар’єри - 113-145-268. Це залишило її шосте місце в паризькому списку, але оскільки Журдан Делакрус (49 кг), Рівз і суперважковаговик Мері Тейзен Лаппен займають вище місце, Вібер не кваліфікувалася.

Солфрід Коанда (Норвегія) виграла змагання у категорії до 87 кг. Вона  важила 84,84 кг, що було приблизно на 3 кг важче за другого Кім Йон Джу з КНДР. Кім зробила 113-145-258, випередивши українку Анастасію Манєвську (105-129-234), яка завоювала бронзову медаль.

Нагадаємо, що українка Світлана Самуляк здобула три нагороди на цьому турнірі, а Каміла Конотоп не змогла взяти участь на Кубку світу, знявшись зі змагання після зважування.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024 9876 4
Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ Дніпро-1 розписав мирову із Зорею у "тривожному" матчі 23 туру УПЛ 2055
УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА відреагувала на загрозу терактів під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 8869
Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо Нокаутував росіянина і станцював гопака: українець ефектно завершив сутичку у фіналі Кубку світу з бойового самбо 17973 1
Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера Чоловіча збірна України з біатлону отримала нового тренера 12186
ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ ІДІЛ погрожує провести теракти під час чвертьфінальних матчів ЛЧ 12830 5
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322585
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362214 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61449
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 160710
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38253
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10998 2