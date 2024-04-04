Світовий рекорд Шифан та зняття Конотоп: результати 4 дня Кубку світу у Пхукеті

Джерело - Чемпіон.

3 квітня у Пхукеті (Таїланд) пройшов 4 день Кубку Світу IWF з важкої атлетики - це останній кваліфікаційний етап напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі.

Китаянка Луо Шифан встановила свій перший світовий рекорд у ваговій категорії до 59 кг серед жінок. Луо підняла 108 кг у ривку та 140 кг у поштовху, що в сумі склало 248 кг, побивши попередній світовий рекорд у 247 кг.

Представниця України Каміла Конотоп знялась зі змагання після зважування.

Зазначимо, що на Кубку світу Україну представляють 4 спортсменки: Каміла Конотоп – до 59 кг (3 квітня, 15:00), Ганна Давидова – до 64 кг (5 квітня, 15:00), Світлана Самуляк – до 64 кг (5 квітня, 15:00), Анастасія Манєвська – до 87 кг (9 квітня, 15:00).

Нагадаємо, що Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи.