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Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті

Сьогодні 17:09 393 0
Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті
#Важка атлетика

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Манєвська виборола третє місце в категорії до 87 кілограмів на Кубку світу з важкої атлетики у Пхукеті, Таїланд. 

Манєвська посіла третє місце в усіх трьох дисциплінах — у ривку (105 кг), поштовху (129 кг) та в сумі двоборства (234 кг). 

Золото виграла норвезька важкоатлетка Коанда Солфрід, а другою стала Кім Йонг Жу з Північної Кореї. 

Нагадаємо, раніше на Кубку світу у Пхукеті виступили ще дві українки — Світлана Самуляк та Ганна Давидова. Вони посіли відповідно третє та четверте місця в категорії до 64 кг. У перший змагальний день також мала виступити Каміла Конотоп, але вона знялася з турніру після зважування

Зазначимо, що Кубок світу в Таїланді — останній кваліфікаційний етап перед Олімпійськими іграми-2024 в Парижі. 

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