Манєвська посіла третє місце на Кубку світу в Пхукеті

Джерело - Чемпіон.

Українка Анастасія Манєвська виборола третє місце в категорії до 87 кілограмів на Кубку світу з важкої атлетики у Пхукеті, Таїланд.

Манєвська посіла третє місце в усіх трьох дисциплінах — у ривку (105 кг), поштовху (129 кг) та в сумі двоборства (234 кг).

Золото виграла норвезька важкоатлетка Коанда Солфрід, а другою стала Кім Йонг Жу з Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше на Кубку світу у Пхукеті виступили ще дві українки — Світлана Самуляк та Ганна Давидова. Вони посіли відповідно третє та четверте місця в категорії до 64 кг. У перший змагальний день також мала виступити Каміла Конотоп, але вона знялася з турніру після зважування.

Зазначимо, що Кубок світу в Таїланді — останній кваліфікаційний етап перед Олімпійськими іграми-2024 в Парижі.