Конгрес Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) у тайському Пхукеті не обговорював тему допуску російських важкоатлетів на міжнародні змагання, за інформацією президент Федерації важкої атлетики Росії (ФТАР) Максим Агапітов.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство ТАРС.

"На конгресі було заслухано доповіді та звіти з усіх напрямків діяльності IWF. Тема допуску російських спортсменів до міжнародних змагань не знайшла відображення.

Як і у випадку з гендерною чи антидопінговою політиками міжнародної федерації, рішення з таких стратегічно важливих питань формуються, нав'язуються та контролюються Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), а потім, як ми бачимо, реалізуються маріонетковими лідерами IWF досить протиправним шляхом.

Ми, як і раніше, чекаємо на відповідь за запропонованою нами версією декларації про допуск усіх важкоатлетів на міжнародні змагання. Вважаю, наша пропозиція стала ще більш актуальною і навіть необхідною для підписання всіма спортсменами у зв'язку зі зростанням кількості гарячих точок у світі та країн, залучених у військові конфлікти," – заявив спортивний функціонер.