Бокс та важку атлетику виключили з програми Олімпіади

Білоруське диво та найкращий результат України: підсумки етапу в Гохфільцені
Вчора 12:56 1486
Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:25 3641
Російський опозиціонер хоче організувати бій Усик - Джошуа у Києві
Сьогодні 11:30 1203
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів
Сьогодні 00:58 9443 12
Скрипник може очолити Ференцварош
Вчора 21:55 571
Григорчук підписав контракт з Чорноморцем - журналіст
Вчора 21:41 587
Редкач жорстко відповів Кличку щодо прапора Ломаченка
Вчора 21:00 10727 7
Петраков: Ярмоленко - лідер збірної України, хай грає до 40 років
Вчора 20:32 531
Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок
Вчора 20:12 257
Чорноморець оголосить про призначення Григорчука - ЗМІ
Вчора 20:12 629
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО
Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 17:01 279
Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження
Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження Андрій Дунець
Сьогодні 13:35 295
Відео дня. 91-річний вболівальник не стримав сліз після чемпіонства свого клубу
Відео дня. 91-річний вболівальник не стримав сліз після чемпіонства свого клубу Андрій Дунець
Сьогодні 12:03 468
Берінчик продовжує готуватися дою бою проти Чанієва
Берінчик продовжує готуватися дою бою проти Чанієва Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:55 238
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:58 9441 12
Відпочинок відкладається: Пятов переніс операцію на руці
Відпочинок відкладається: Пятов переніс операцію на руці Віктор Слюсаренко
Вчора 17:03 552
Стаховський: Україна була і буде навіть коли нас тут не буде
Стаховський: Україна була і буде навіть коли нас тут не буде Віктор Слюсаренко
Вчора 16:02 812
Ломаченко повернувся до України після бою з Коммі
Ломаченко повернувся до України після бою з Коммі Віктор Слюсаренко
Вчора 14:55 3345 5
Виконав обіцянку: Тренер у США відсвяткував чемпіонство в одних трусах
Виконав обіцянку: Тренер у США відсвяткував чемпіонство в одних трусах Віктор Слюсаренко
Вчора 14:08 307
Кричав арбітру: Луческу емоційно відреагував на порушення правил проти Циганкова
Кричав арбітру: Луческу емоційно відреагував на порушення правил проти Циганкова Віктор Слюсаренко
Вчора 13:10 325
На своєму місці! Шахтар похизувався зимовим чемпіонством
На своєму місці! Шахтар похизувався зимовим чемпіонством Віктор Слюсаренко
Вчора 12:04 579
Розлючені фанати напали на автобус клубу Харатіна: футболісти отримали травми
Розлючені фанати напали на автобус клубу Харатіна: футболісти отримали травми Віктор Слюсаренко
Вчора 11:30 1288
1 гол, 1 очко, 1 квиток у Бухарест. Ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря
1 гол, 1 очко, 1 квиток у Бухарест. Ультрас вивісили банер для Луческу на матчі Динамо - Зоря Віктор Слюсаренко
Вчора 09:13 387 1
Ломаченко подякував вищим силам: На славу божу. Слава Ісусу Христу
Ломаченко подякував вищим силам: На славу божу. Слава Ісусу Христу Віктор Слюсаренко
Вчора 07:40 1209
Ломаченко просив тренерів Коммі зупинити бій. ВІДЕО
Ломаченко просив тренерів Коммі зупинити бій. ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 06:49 2117
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:43 Футбол Довбик хоче грати у ТОП-чемпіонаті 65
17:27 Футбол Стала відома дата жеребкування 1/4 фіналу Кубка України 90
17:11 Бокс Бокс та важку атлетику виключили з програми Олімпіади 236
17:01 Блог Кумедна реакція норвезького шахіста на безглуздий хід росіянина. ВІДЕО 283
16:52 Футбол Динамо визначило майбутнє орендованих Чорноморцем гравців 427
16:40 Бокс Промоутер назвав наступного суперника Ф’юрі 259
16:23 Футбол Динамо отримало дві пропозиції щодо трансферу Миколенка 486
15:53 Хокей Збірна України U-20 поступилася Японії на чемпіонаті світу 240
15:48 Футбол Ренн - Ніцца 1:2. Огляд матчу 138
15:43 Бокс Ломаченко став найкращим боксером світу за точністю силових ударів 283
15:25 Футбол Жеребкування Ліги націй: онлайн-трансляція 3641
15:15 Футбол Підтримаємо збірну України у Глазго! 5225
15:13 Пряма трансляція Кубок Італії. Дженоа - Салернітана: онлайн-трансляція. LIVE 238
15:00 Футбол Віцепрезидент Динамо про перехід Миколенка: Я не знаю. Може, правда, а може й ні 300
14:46 Футбол Манчестер Юнайтед та Ньюкасл цікавляться Камара 181
14:30 Футбол Миколенко перейде в Евертон 711
14:22 Футбол Страсбур - Марсель 0:2. Огляд матчу 179
14:09 Футбол Офіс Президента не схвалив нагороди Петракова, Кварцяного та інших 811
14:03 Футбол Барселона анонсувала пресконференцію Агуеро 220
13:44 Футбол Миколенко близький до відходу з Динамо 587
13:37 Футбол Динамо U-19 зіграє з Депортіво у 1/16 Юнацької Ліги УЄФА 421
13:35 Блог Усик тепло привітав батька Ломаченка із днем народження 296
13:18 Інше Відкриття Олімпіади-2024 у Парижі відбудеться на річці Сена 208
13:03 Бокс Джонс: Якщо віддаєш Усику перші три раунди – він уже виграв бій 468
12:47 Футбол Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться 15 грудня 299

Бокс та важку атлетику виключили з програми Олімпіади

Сьогодні 17:11 236 0
Несподіване рішення МОК
Бокс та важку атлетику виключили з програми Олімпіади

Джерело - azerisport.com.

Виконавчий комітет Міжнародного Олімпійського комітету ухвалив рішення виключити із програми Літньої Олімпіади-2028 три види.

Про це повідомляє azerisport.com.

Йдеться про бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство.

ВК МОК обговорив 28 виді спорту, які будуть включені до програми Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі. Новими видами будуть скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг. Вони будуть затверджені у лютому 2022 року.

МОК оголосив, що бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство можуть повернутися до програми Олімпіади, якщо міжнародні федерації цих видів спорту проведуть реформи. Рішення буде оголошено на сесії МОК у 2023 році.

Коментарі ()