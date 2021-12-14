Бокс та важку атлетику виключили з програми Олімпіади

Несподіване рішення МОК

Виконавчий комітет Міжнародного Олімпійського комітету ухвалив рішення виключити із програми Літньої Олімпіади-2028 три види.

Про це повідомляє azerisport.com.

Йдеться про бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство.

ВК МОК обговорив 28 виді спорту, які будуть включені до програми Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі. Новими видами будуть скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг. Вони будуть затверджені у лютому 2022 року.

МОК оголосив, що бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство можуть повернутися до програми Олімпіади, якщо міжнародні федерації цих видів спорту проведуть реформи. Рішення буде оголошено на сесії МОК у 2023 році.