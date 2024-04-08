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Російські борці, які можуть виступити на Олімпіаді, брали участь у пропагандистських заходах на підтримку агресії РФ

Сьогодні 12:37 119 0
Російські борці, які можуть виступити на Олімпіаді, брали участь у пропагандистських заходах на підтримку агресії РФ
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

В російському Ульяновську володарі олімпійських ліцензій Заурбек Сідаков і Завур Угуєв, а також відсторонений від змагань Муса Євлоєв, брали участь у пропагандистському заході на підтримку війни "Спортивна боротьба – сильні люди, сильна країна".

Про це стало відомо Ukrsportbase.

Турнір відбувся 12 червня 2022 року. Було розміщено великий плакат із російською військовою символікою "V" і "Z". На афішах, які анонсували подію, теж були розміщені літери "Z", "V", а також фотографії згаданих Сідакова, Угуєва і Євлоєва.

Зазначають, що участь в подібній пропаганді російської агресії проти України прямо суперечить рекомендаціям МОК щодо нейтральних спортсменів.

Відео

Нагадаємо, голова федерації боротьби РФ Михайло Маміашвілі вважає, що Євлоєва не пускають на відбір до Олімпіади через "плакат проти нацизму". Але цей борець брав активну участь в пропагандистсько-політичному мітингу на московському стадіоні "Лужники" 18 березня 2022 року. Там відзначили річницю анексії Криму. А лідер РФ Путін під час промови виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

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