Російські борці, які можуть виступити на Олімпіаді, брали участь у пропагандистських заходах на підтримку агресії РФ

Джерело - Чемпіон.

В російському Ульяновську володарі олімпійських ліцензій Заурбек Сідаков і Завур Угуєв, а також відсторонений від змагань Муса Євлоєв, брали участь у пропагандистському заході на підтримку війни "Спортивна боротьба – сильні люди, сильна країна".

Про це стало відомо Ukrsportbase.

Турнір відбувся 12 червня 2022 року. Було розміщено великий плакат із російською військовою символікою "V" і "Z". На афішах, які анонсували подію, теж були розміщені літери "Z", "V", а також фотографії згаданих Сідакова, Угуєва і Євлоєва.

Зазначають, що участь в подібній пропаганді російської агресії проти України прямо суперечить рекомендаціям МОК щодо нейтральних спортсменів.

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Нагадаємо, голова федерації боротьби РФ Михайло Маміашвілі вважає, що Євлоєва не пускають на відбір до Олімпіади через "плакат проти нацизму". Але цей борець брав активну участь в пропагандистсько-політичному мітингу на московському стадіоні "Лужники" 18 березня 2022 року. Там відзначили річницю анексії Криму. А лідер РФ Путін під час промови виправдовував повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.