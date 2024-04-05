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Президент Олімпійського комітету Росії назвав тенісистів командою іноагентів

Сьогодні 21:00 140 0
Президент Олімпійського комітету Росії назвав тенісистів командою іноагентів

Джерело - Телеграм-канал Станіслава Позднякова.

Президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков придумав назву для вітчизняних тенісистів, які готові виступати у нейтральному статусі. 

Різку заяву щодо російських тенісистів пропагандист зробив у своєму телеграм-каналі. 

"Зараз у публічному просторі розгорнулася дискусія між Іриною Вінер та представниками тенісу щодо виступу на Олімпійських іграх у нейтральному статусі.

Хочу наголосити, що поділяю і підтримую позицію Ірини Олександрівни, наші думки тут повністю збігаються. Єдине, не погоджуся з визначенням "команда бомжів" конкретно у випадку тенісистів, які більшу частину часу живуть за кордоном, там же заробляють, стверджують водночас, що "грають за себе", засуджують політику своєї країни і СВО.

Тож правильніше, з моєї точки зору, - "команда іноагентів". Для якої точно не виникне жодних перешкод представляти на Олімпіаді самих себе. Тим паче, що індивідуальне олімпійське підприємництво зараз активно пропагується з Лозанни.

Щиро, з повагою, ставлюся до досягнень майстрів на кортах, але з людської та громадянської точок зору наші підходи до ситуації, що склалася, діаметрально протилежні", — написав Поздняков. 

Нагадаємо, російські та білоруські тенісисти зможуть виступити на Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором. Наразі до змагань допущено 12 "нейтральних спортсменів" з російським паспортом та 7 – з білоруським. 

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