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Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
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Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"

Сьогодні 10:06 2101 0
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 7 квітня, в Судзуці відбулася гонка четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії.

Сорок восьмий раз "Країна, де сходить сонце", приймала етап Ф-1.

Хронологія подій Гран-прі Японії сезону-2024

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобуває впевнену перемогу в Японії! Другим став партнер нідерландця Серхіо Перес. Третім фінішував Карлос Сайнс, який виступає за Феррарі.

Логан Сарджент вилетів у гравій, однак зміг продовжити гонку.

Після майже половини пройдених кіл Макс Ферстаппен впевнено прямує до своєї 57-ї перемоги.

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Чжоу Гуаньюй достроково завершує гонку через технічну проблему.

Знову гаснуть вогні на стартовій прямі, Ферстаппен продовжує лідирувати в гонці!

На нас очікує рестарт з місця. Відновлення гонки відбудеться о 8:32.

Гонка розпочалася і відразу червоний прапор, Алекс Албон та Даніель Ріккардо потрапили в аварію!

Перші дві позиції на стартовій решітці за підсумками кваліфікації завоювали пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен та Серхіо Перес. Місцевий гонщик Юкі Цунода, який виступає за РБ, порадував уболівальників, посівши 10 місце. Також до топ-10 увійшли Ландо Норріс (Макларен), Карлос Сайнс (Феррарі), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Оскар Піастрі (Макларен), Льюїс Гамільтон (Мерседес), Шарль Леклер (Феррарі) та Джордж Расселл (Мерседес).

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У суботу, 6 квітня, день народження святкує гонщик Макларен Оскар Пістарі. Австралійському пілоту виповнилося 23 роки.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен впевнено посів перше місце в межах третьої практики, другим став його напарник Серхіо Перес. Третє та четверте місце в пілотів Мерседес — Джорджа Рассела та Льюїса Гамільтона відповідно. Кваліфікація Гран-прі Японії розпочнеться о 9:00 за київським часом.

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Через несприятливі погодні умови гонщики проїхали лише кілька кіл у другій практичній сесії. Деякі взагалі не виїжджали на трек.

Відомо, що поки подіями на трасі керує дощ. Друга п'ятнична практика вже розпочалася, однак ніхто з пілотів досі так само не виїхав на трек.

Зазначимо, що під час першої практичної сесії сталася аварія за участі пілота Вільямс Логана Сарджента, й ця подія призвела до червоного прапора. Команда підтвердила, що шасі американця в порядку, однак сильно пошкоджена коробка передач та передня підвіска. Механіки роблять усе, щоб Сарджент зміг взяти участь у наступному тренуванні цього вікенду.

У першій практиці найвищі позиції розділили пілоти Ред Булл. Макс Ферстаппен показав час 1:30,056, проїхавши 18 кіл на трасі. Його напарник Серхіо Перес проїхав свою найкращу спробу на 0,181 тисячну гірше. Третім у практичній сесії став пілот Феррарі Карлос Сайнс (+0,213 секунди). Друга практика запланована на 9 ранку й триватиме одну годину.

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Останнім переможцем у Японії став 3-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Рекордсменом за цим показником є Міхаель Шумахер, що 6 разів тріумфував на цьому етапі. Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.

Зазначимо й те, що 4 з 20 пілотів на стартовій решітці раніше перемагали в Японії: Фернандо Алонсо, Льюїс Гамільтон, Макс Ферстаппен та Вальтері Боттас.

Не забуваємо й про легендарні протистояння в Судзуці. До прикладу, такими були битви Айртона Сенни та Алена Проста.

З цікавинок відзначимо наступне. Стало відомо, що Вільямс не матиме запасного шасі в Японії та Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.

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