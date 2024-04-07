Головне
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 10:00 4090
Барселона націлилася на зіркового українця
Сьогодні 13:07 91
Двічі по 25: європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів
Сьогодні 12:45 81
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський
Сьогодні 11:17 3329
Домінація Ред Булл в Японії: усе про четвертий етап Формули-1 сезону-2024
Сьогодні 10:06 2327
Атлетик уперше за 40 років виграв Кубок Іспанії
Сьогодні 01:54 1645
Бенфіка Трубіна на останніх хвилинах поступилась Спортингу в 28 турі чемпіонату Португалії
Сьогодні 00:35 3887
Арсенал розібрався з Брайтоном, Евертон здолав Бернлі: результати матчів 32 туру АПЛ
Вчора 21:30 1114
Насар та Лопес встановили світові рекорди: результати 7 дня Кубку світу
Вчора 21:20 288
Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Дніпром у першій півфінальній грі Суперліги
Вчора 20:27 242 1
Прямі трансляції

Домінація Ред Булл в Японії: усе про четвертий етап Формули-1 сезону-2024

Сьогодні 10:06 2327 0
Домінація Ред Булл в Японії: усе про четвертий етап Формули-1 сезону-2024
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 7 квітня, в Судзуці відбулася гонка четвертого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Японії.

Сорок восьмий раз "Країна, де сходить сонце", приймала етап Ф-1.

Хронологія подій Гран-прі Японії сезону-2024

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобуває впевнену перемогу в Японії! Другим став партнер нідерландця Серхіо Перес. Третім фінішував Карлос Сайнс, який виступає за Феррарі.

Логан Сарджент вилетів у гравій, однак зміг продовжити гонку.

Після майже половини пройдених кіл Макс Ферстаппен впевнено прямує до своєї 57-ї перемоги.

Зображення

Чжоу Гуаньюй достроково завершує гонку через технічну проблему.

Знову гаснуть вогні на стартовій прямі, Ферстаппен продовжує лідирувати в гонці!

На нас очікує рестарт з місця. Відновлення гонки відбудеться о 8:32.

Гонка розпочалася і відразу червоний прапор, Алекс Албон та Даніель Ріккардо потрапили в аварію!

Перші дві позиції на стартовій решітці за підсумками кваліфікації завоювали пілоти Ред Булл Макс Ферстаппен та Серхіо Перес. Місцевий гонщик Юкі Цунода, який виступає за РБ, порадував уболівальників, посівши 10 місце. Також до топ-10 увійшли Ландо Норріс (Макларен), Карлос Сайнс (Феррарі), Фернандо Алонсо (Астон Мартін), Оскар Піастрі (Макларен), Льюїс Гамільтон (Мерседес), Шарль Леклер (Феррарі) та Джордж Расселл (Мерседес).

Зображення

У суботу, 6 квітня, день народження святкує гонщик Макларен Оскар Пістарі. Австралійському пілоту виповнилося 23 роки.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен впевнено посів перше місце в межах третьої практики, другим став його напарник Серхіо Перес. Третє та четверте місце в пілотів Мерседес — Джорджа Рассела та Льюїса Гамільтона відповідно. Кваліфікація Гран-прі Японії розпочнеться о 9:00 за київським часом.

Зображення

Через несприятливі погодні умови гонщики проїхали лише кілька кіл у другій практичній сесії. Деякі взагалі не виїжджали на трек.

Відомо, що поки подіями на трасі керує дощ. Друга п'ятнична практика вже розпочалася, однак ніхто з пілотів досі так само не виїхав на трек.

Зазначимо, що під час першої практичної сесії сталася аварія за участі пілота Вільямс Логана Сарджента, й ця подія призвела до червоного прапора. Команда підтвердила, що шасі американця в порядку, однак сильно пошкоджена коробка передач та передня підвіска. Механіки роблять усе, щоб Сарджент зміг взяти участь у наступному тренуванні цього вікенду.

У першій практиці найвищі позиції розділили пілоти Ред Булл. Макс Ферстаппен показав час 1:30,056, проїхавши 18 кіл на трасі. Його напарник Серхіо Перес проїхав свою найкращу спробу на 0,181 тисячну гірше. Третім у практичній сесії став пілот Феррарі Карлос Сайнс (+0,213 секунди). Друга практика запланована на 9 ранку й триватиме одну годину.

Зображення

Останнім переможцем у Японії став 3-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Рекордсменом за цим показником є Міхаель Шумахер, що 6 разів тріумфував на цьому етапі. Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.

Зазначимо й те, що 4 з 20 пілотів на стартовій решітці раніше перемагали в Японії: Фернандо Алонсо, Льюїс Гамільтон, Макс Ферстаппен та Вальтері Боттас.

Не забуваємо й про легендарні протистояння в Судзуці. До прикладу, такими були битви Айртона Сенни та Алена Проста.

З цікавинок відзначимо наступне. Стало відомо, що Вільямс не матиме запасного шасі в Японії та Китаї. Американський гонщик Логан Сарджант отримає відремонтоване шасі, яке зламалося через аварію тайця Алекса Албона в Австралії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ Боротьба за виживання: Верес розгромив Оболонь у 23 турі УПЛ 4832 3
Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії Ферстаппен упевнено виграв Гран-прі Японії 4090
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6924
Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 Молодіжна жіноча збірна України втратила шанси вийти на Євро-2024 9493
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 97347
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4415
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65519
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52030
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29685
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92631
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38203
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64964 1