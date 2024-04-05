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Екскапітан Monte: хочу приєднатися до вже готової команди

Сьогодні 18:55 104 0
Екскапітан Monte: хочу приєднатися до вже готової команди
Інстаграм Віктора
#Монте

Джерело - Твіч "sdy".

Колишній капітан української кіберспортивної команди Monte Віктор "sdy" Оруджев планує приєднатися до готової команди з Counter-Strike 2.

Про це він розповів на своєму твіч-каналі.

"Я  хочу приєднатися до вже готової команди. Я не хочу вести за собою молодих гравців - це не для мене. Я хочу вигравати трофеї та турніри, а не витрачати час і вчити когось. Можливо, я зроблю це в кінці своєї кар’єри. Однак точно не зараз", - сказав кіберспортсмен.

Нагадаємо, Віктор покинув Monte після невдалої кваліфікації на PGL Major Copenhagen 2024, який в результаті виграла інша українська команда Natus Vincere.

Після відходу капітана в організації почалися проблеми, спершу вони втратили ще одного гравця, а потім провалилися на кількох турнірах поспіль.

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