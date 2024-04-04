Українські команди вилетіли від Metizport у кваліфікації на ESL Challenger Jönköping 2024 з CS 2

Джерело - Чемпіон.

4 квітня завершилась закрита кваліфікація на ESL Challenger Jönköping 2024 з Counter-Strike 2, у якій брали участь 3 українські команди. на кожному з етапів українці поступалися шведському колективу Metizport (29).

У перший день відбору всі команди з України потрапили у сітку останнього шансу, тож програш у матчі формату Во3 означав виліт з турніру.

Першим суперником шведів стала В8 (45), яка напередодні втратила основного гравця Артема "r1nkle" Мороза - він перейшов у Ninjas in Pyjamas (66). Гра завершилася впевненою перемогою Metizport з рахунком 2:0.

Далі на шведів чекала команда Blessed (89). Після вдалого початку українці розгромно поступилися на другій мапі і не змогли перемогти суперників (1:2). В той же час Monte (22) без проблем розібралися з Apeks (20), забравши обидві карти.

У фінальному матчі сітки останнього шансу Monte зустрічалися з Metizport. Перемога українців на чужій мапі була впевненою, але у рівній боротьбі з овертаймами і мінімальною перевагою перемогу святкували шведи.

Зазначимо, що далі на кривдника українських організацій чекало дербі із земляками Ninjas in Pyjamas, де в напруженому матчі виграла команда українця. Артем Мороз став найкращим гравцем матчу. Фінальний поєдинок кваліфікації перемогла російська Aurora (28), яка за 4 гри не програла жодної мапи і стала однією з 8 учасників ESL Challenger Jönköping 2024.

Нагадаємо, нещодавно NAVI кваліфікувалися на BLAST World Final та Esports World Cup з CS 2