Джерело - Чемпіон.

Призначений російськими окупантами очолювати український Крим Сергій Аксьонов вважає, що Олімпійські ігри-2024, які відбудуться влітку в Парижі, не достойні, щоб на них виступали кримські атлети.

Провідні кримські спортсмени залишилися вірними Батьківщині та не збираються виступати під "нейтральним прапором" на іграх.

Про свою версію непотрапляння атлетів-зрадників на ОІ колаборант написав у власному Telegram-каналі.

"Спортсмени від Криму на олімпіаду в Парижі не поїдуть. Повністю підтримую їхнє рішення. Міжнародний олімпійський комітет зрадив олімпійські принципи, перетворився на інструмент політичної помсти та зведення рахунків із неугодними Заходу країнами. Вони цього й не приховують. Так само вони не приховують свою русофобію, своє расистське ставлення саме до наших спортсменів, до росіян, білорусів. Звідси бажання не просто заборонити, а й принизити людей, а в їхньому обличчі – всю нашу країну. Навіщо приносити їм таке задоволення? Адже олімпійський спорт – це насамперед про престиж держави, про гордість за свою Батьківщину. Тож моя особиста думка: їхати на олімпіаду не треба. Не розумію тих, хто так туди рветься", - повідомив він.

Нагадаємо, через підтримку агресії РФ проти України та очільника країни-терористки Владіміра Путіна Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби та капітану російської борцівської збірної Абдулрашіду Садулаєву виступити на змаганнях за кілька днів до старту ліцензійного турніру в Баку.

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