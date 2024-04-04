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Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
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Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024

Сьогодні 08:32 341 0
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Через підтримку агресії РФ проти України та очільника країни-терористки Владіміра Путіна МОК не дозволив дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби та капітану російської борцівської збірної Абдулрашіду Садулаєву виступити на змаганнях за кілька днів до старту ліцензійного турніру в Баку.

В Азербайджані можна відібратися на Олімпійські ігри у Парижі.

Про це офіційно інформує Федерації спортивної боротьби Росії.

Раніше ми повідомляли, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують війну Росії проти України,  можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Мова йде про Анвара Аллахіарова, Сергія Семенова, Артура Наїфонова, Надію Соколову, Наталію Малішеву, Аліну Касабієву, Романа Власова, Ольгу Хорошавцеву і згаданого Садулаєва. 

Але НОК, Мінмолодьспорту і Асоціації спортивної боротьби України вказала у спільному листі до МОК та міжнародної федерації боротьби на докази підтримки зазначеними спортсменами російсько-української війни, участі в пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку російського режиму та відвідування тимчасово окупованих територій України.

Очільники українських профільних відомств і організацій закликали міжнародних колег вжити заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Нагадаємо, на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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