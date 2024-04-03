Джерело - Ukrainian Diving Federation.

Розпочалися змагання Кубку України зі стрибків у воду, який проходить в столичному центрі спорту "Ліко".

У прижках із триметрового трампліну в жінок перемогла Софія Виставкіна, а у чоловіків — Богдан Чижовський.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Трамплін 3 м, чоловіки

Софія Виставкіна (м. Київ) - 250.05 бали Діана Шевченко (Луганська обл.) - 246.15 Соф'я Есман (Луганська обл.) - 211.00

Трамплін 3 м, чоловіки

Богдан Чижовський (Миколаївська обл.) - 410.40 бали Максим Мірза (Миколаївська обл.) - 371.45 Данило Коновалов (Миколаївська обл.) - 370.80

За нагороди кубку боротимуться 50 спортсменів з Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської та Харківської областей та міста Київ.

Ці змагання є важливим етапом відбору спортсменів до команди на чемпіонат Європи (який пройде у червні в сербському Белграді), Олімпійські ігри в Парижі та до штатної збірної України.

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