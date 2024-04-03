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Виставкіна і Чижовський перемогли в стрибках у воду із 3-метрового трампліну на старі Кубку України-2024

Сьогодні 20:17 135 0
Виставкіна і Чижовський перемогли в стрибках у воду із 3-метрового трампліну на старі Кубку України-2024

Джерело - Ukrainian Diving Federation.

Розпочалися змагання Кубку України зі стрибків у воду, який проходить в столичному центрі спорту "Ліко".

У прижках із триметрового трампліну в жінок перемогла Софія Виставкіна, а у чоловіків — Богдан Чижовський.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Трамплін 3 м, чоловіки

  1. Софія Виставкіна (м. Київ) - 250.05 бали 
  2. Діана Шевченко (Луганська обл.) - 246.15
  3. Соф'я Есман (Луганська обл.) - 211.00

Трамплін 3 м, чоловіки

  1. Богдан Чижовський (Миколаївська обл.) - 410.40 бали
  2. Максим Мірза (Миколаївська обл.) - 371.45
  3. Данило Коновалов (Миколаївська обл.) - 370.80

За нагороди кубку боротимуться 50 спортсменів з Вінницької, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської, Миколаївської та Харківської областей та міста Київ.

Ці змагання є важливим етапом відбору спортсменів до команди на чемпіонат Європи (який пройде у червні в сербському Белграді), Олімпійські ігри в Парижі та до штатної збірної України.

Відео

Раніше Олексій Середа і Кирило Болюх вибороли бронзові медалі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

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