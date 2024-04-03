Джерело - ТАСС.

Міжнародна федерація веслувального спорту вимагала 20 тисяч швейцарських франків за перевірку російських атлетів на нейтральний статус.

Про це повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Сєргєй Свірін.

"Російським спортсменам, які минулого року проходили у World Rowing перевірку на відповідність нейтральному статусу, в олімпійському сезоні довелося б знову пройти через це. За вивчення даних шести спортсменів та двох тренерів нам потрібно було заплатити міжнародній федерації від 20 до 22 тисяч швейцарських франків", – сказав Свірін.

Зазначимо, що російські веслувальники не виступлять на відбіркових турнірах до Олімпіади та пропустять змагання в Парижі.

Європейські континентальні кваліфікації відбудуться 3-5 травня 2024 року в угорському Сегеді та 19-21 травня у швейцарському Люцерні.

Раніше повідомлялося, що кілька лідерів збірної Росії не братимуть участь в олімпійських кваліфікаційних турнірах перед Парижем-2024.

Нагадаємо, українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.