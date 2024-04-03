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Леклер: Я вчитимусь у Льюїса, це дуже цікавий виклик

Сьогодні 11:41 95 0
Леклер: Я вчитимусь у Льюїса, це дуже цікавий виклик
#Льюїс Гамільтон, #Шарль Леклер

Джерело - Fox Sports Australia.

Пілот Феррарі Шарль Леклер з нетерпінням чекає майбутньої співпраці із семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Гамільтоном.

Своїми думками монегаск поділився в інтерв'ю для Fox Sports Australia.

"Я вчитимуся у Льюїса. Особисто для мене це стане можливістю показати, на що я здатен. Це дуже цікавий виклик, і думаю, що все буде просто чудово. Ще кілька місяців тому я знав, що є ймовірність, що моїм напарником стане Гамільтон. 

Безумовно, на мене чекає неймовірно серйозне випробування, адже ми говоримо про гонщика, який здобув найбільше перемог в історії Формули 1. Але, по-моєму, це фантастично, що в мене буде такий напарник", - сказав Леклер.

Нагадаємо, у лютому Феррарі оголосили про підписання Гамільтона з 2025 року. Британець замінить в команді Карлоса Сайнса.

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