Леклер: Я вчитимусь у Льюїса, це дуже цікавий виклик

Пілот Феррарі Шарль Леклер з нетерпінням чекає майбутньої співпраці із семиразовим чемпіоном світу Льюїсом Гамільтоном.

Своїми думками монегаск поділився в інтерв'ю для Fox Sports Australia.

"Я вчитимуся у Льюїса. Особисто для мене це стане можливістю показати, на що я здатен. Це дуже цікавий виклик, і думаю, що все буде просто чудово. Ще кілька місяців тому я знав, що є ймовірність, що моїм напарником стане Гамільтон.

Безумовно, на мене чекає неймовірно серйозне випробування, адже ми говоримо про гонщика, який здобув найбільше перемог в історії Формули 1. Але, по-моєму, це фантастично, що в мене буде такий напарник", - сказав Леклер.