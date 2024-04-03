Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії

Джерело - Чемпіон.

Гонка четвертого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Японії, відбудеться в неділю, 7 квітня.

Гоночний вікенд на трасі в Судзуці триватиме з п'ятниці по неділю.

Зазначимо, що рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Японії є Міхаель Шумахер, який 6 разів святкував перемогу в "країні сонця, що сходить". Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.

Розклад Гран-прі Японії-2024

Сесія Дата Час Практика 1 5 квітня 05:30 - 06:30 Практика 2 5 квітня 09:00 - 10:00 Практика 3 6 квітня 05:30 - 6:30 Кваліфікація 6 квітня 09:00 - 10:00 Гонка 7 квітня 08:00

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс.

Напередодні власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.