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Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії

Сьогодні 08:34 144 0
Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії
#Гран-прі Японії, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Гонка четвертого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Японії, відбудеться в неділю, 7 квітня.

Гоночний вікенд на трасі в Судзуці триватиме з п'ятниці по неділю.

Зазначимо, що рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Японії є Міхаель Шумахер, який 6 разів святкував перемогу в "країні сонця, що сходить". Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.

Розклад Гран-прі Японії-2024

Сесія Дата Час
Практика 1 5 квітня 05:30 - 06:30
Практика 2 5 квітня 09:00 - 10:00
Практика 3 6 квітня 05:30 - 6:30
Кваліфікація 6 квітня 09:00 - 10:00
Гонка 7 квітня 08:00

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс.

Напередодні власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.

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