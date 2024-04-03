Судзука прийме четвертий етап Формули-1: розклад Гран-прі Японії

Джерело - Чемпіон.
Гонка четвертого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Японії, відбудеться в неділю, 7 квітня.
Гоночний вікенд на трасі в Судзуці триватиме з п'ятниці по неділю.
Зазначимо, що рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Японії є Міхаель Шумахер, який 6 разів святкував перемогу в "країні сонця, що сходить". Серед чинних пілотів наблизитися до легендарного німця має шанс Льюїс Гамільтон, який вигравав на цьому треку 4 рази.
Розклад Гран-прі Японії-2024
|Сесія
|Дата
|Час
|Практика 1
|5 квітня
|05:30 - 06:30
|Практика 2
|5 квітня
|09:00 - 10:00
|Практика 3
|6 квітня
|05:30 - 6:30
|Кваліфікація
|6 квітня
|09:00 - 10:00
|Гонка
|7 квітня
|08:00
IT'S RACE WEEK 🇯🇵🌸#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/AD0nbsqdfq— Formula 1 (@F1) April 1, 2024
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс.
Напередодні власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.