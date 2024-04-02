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Російські веслувальники відмовилися від Олімпіади-2024

Сьогодні 18:30 151 0
Російські веслувальники відмовилися від Олімпіади-2024
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Російські веслувальники не виступлять на відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації веслувального спорту Росії.

Зазначимо, що Європейські континентальні кваліфікаційні змагання відбудуться 3-5 травня 2024 року в угорському Сегеді та 19-21 травня у швейцарському Люцерні.

Раніше кілька лідерів збірної Росії не братиме участь в олімпійських кваліфікаційних турнірах перед Парижем-2024.

Нагадаємо, українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.

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