Російські веслувальники відмовилися від Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Російські веслувальники не виступлять на відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації веслувального спорту Росії.

Зазначимо, що Європейські континентальні кваліфікаційні змагання відбудуться 3-5 травня 2024 року в угорському Сегеді та 19-21 травня у швейцарському Люцерні.

Раніше кілька лідерів збірної Росії не братиме участь в олімпійських кваліфікаційних турнірах перед Парижем-2024.

Нагадаємо, українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.