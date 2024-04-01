Головне
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Сьогодні 19:58 310
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Сьогодні 19:06 205
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 16:53 319
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Сьогодні 16:29 298
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 16:05 3642
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 241
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 4523
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 388850 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94564
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 718
Прямі трансляції

Лідери збірної Росії з вітрильного спорту відмовилися від кваліфікації на Олімпіаду

Сьогодні 20:32 70 0
Лідери збірної Росії з вітрильного спорту відмовилися від кваліфікації на Олімпіаду

Джерело - Tribuna.com.

Кілька лідерів збірної Росії не братиме участь в олімпійських кваліфікаційних турнірах перед Парижем-2024.

Про це повідомляє президент Всеросійської федерації парусного спорту Сергій Джієнбаєв у коментарі ТАСС.

Росіян "з певних причин ніхто не запрошував туди". Причину – вторгнення в Україну – чомусь вирішив не озвучувати.

Джієнбаєв не знає, чи хтось з росіян спробує кваліфікуватися на Ігри в нейтральному статусі, але "перші номери збірної вже відмовилися від участі з патріотичних міркувань та через відсутність адміністративної та консультативної підтримки".

Кваліфікаційний олімпійський турнір відбудеться з 20 по 27 квітня у Франції.

Раніше ми повідомляли, що українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 4523
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 14260
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 388850 12
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 20818 3
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94564
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 3642
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30145 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39778
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38073
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45959
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64824 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22351