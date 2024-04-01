Лідери збірної Росії з вітрильного спорту відмовилися від кваліфікації на Олімпіаду

Джерело - Tribuna.com.
Кілька лідерів збірної Росії не братиме участь в олімпійських кваліфікаційних турнірах перед Парижем-2024.
Про це повідомляє президент Всеросійської федерації парусного спорту Сергій Джієнбаєв у коментарі ТАСС.
Росіян "з певних причин ніхто не запрошував туди". Причину – вторгнення в Україну – чомусь вирішив не озвучувати.
Джієнбаєв не знає, чи хтось з росіян спробує кваліфікуватися на Ігри в нейтральному статусі, але "перші номери збірної вже відмовилися від участі з патріотичних міркувань та через відсутність адміністративної та консультативної підтримки".
Кваліфікаційний олімпійський турнір відбудеться з 20 по 27 квітня у Франції.
Раніше ми повідомляли, що українські спортсмени записали звернення щодо рішення МОК допустити росіян до ОІ-2024.