Париж-2024. Українські спортсмени здобули 65 ліцензій на Олімпійські ігри: оновлюється

Джерело - Чемпіон.

Попри можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські атлети продовжують здобувати ліцензії.

Станом на 1 квітня 2024 року в України - 65 ліцензія в 17 видах спорту. Найбільше ліцензій у легкій атлетиці - 9. Найбільше представництво атлетів у футболі - 18.

Зазначимо, що ліцензії можуть бути іменними та для національних федерацій, у залежності від регламенту того чи іншого виду спорту.

Українські ліцензії на Літні олімпійські ігри 2024

№ Вид спорту Кіл-ть ліцензій Кіл-ть атлетів 1 Бадмінтон 2 Бокс 1 1 3 Вільна боротьба 1 1 4 Греко-римська боротьба 1 1 5 Брейкінг 6 Важка атлетика 7 Велосипедний спорт шосе 3 2 трек маунтебайк BMX 8 Веслувальний слалом 3 1 9 Академічне веслування 10 Веслування на байдарках і каное 4 6 11 Вітрильний спорт 12 Пляжний волейбол 13 Спортивна гімнастика 7 6 14 Художня гімнастика 2 6 15 Дзюдо 16 Кінний спорт 17 Легка атлетика 9 9 18 Плавання 8 4 19 Синхронне плавання 1 2 20 Спортивне скелелазіння 21 Стрибки на батуті 22 Стрибки у воду 6 10 23 Стрільба з лука 24 Кульова стрільба 8 4 25 Стендова стрільба 1 1 26 Сучасне п'ятиборство 1 1 27 Теніс 28 Настільний теніс 29 Триатлон 30 Тхеквондо ВТФ 31 Фехтування 8 6 32 Футбол 1 18 # Всього 65 79

Оновлено 1 квітня 2024 року

Церемонія відкриття Ігор XXXIII Олімпіади відбудеться 26 липня, хоча кваліфікаційні змагання розпочнуться 26 липня. Церемонія закриття - 11 серпня.

Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) - до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Очікується участь 10500 атлетів.