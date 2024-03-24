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NAVI здобули перемогу над Pain та вийшли в плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Сьогодні 21:53 142 0
NAVI здобули перемогу над Pain та вийшли в плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
#Navi, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла Pain у матчі за вихід у плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "народжених перемагати". На виборі бразильської команди, Nuke, NAVI перемогли з рахунком 13:10. На власній карті, Mirage, "народжені перемагати" виявилися сильнішими - 13:9.

Зазначимо, що в складі української організації з CS 2 виступає два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Матчі плей-оф чемпіонату світу з CS 2 відбудуться 28 та 29 березня. Фінал PGL Major Copenhagen 2024 заплановано на неділю, 31 березня.

У попередніх зустрічах за вихід у наступний раунд NAVI поступилися російським складам Team Spirit та Cloud9

Зазначимо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Нагадаємо, що склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.

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