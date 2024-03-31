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NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Сьогодні 01:23 211 0
NAVI зіграють у фіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
NAVI
#G2, #Navi, #PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вийшла у фінал найпрестижнішого турніру з CS 2 - PGL Major Copenhagen 2024.

"Народжені перемагати" здолали склад німецької організації G2 Esports. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Німці обрали мапу Anubis. Українці розпочали доволі впевнено - перша половина завершилася 8:4, але суперники змогли зрівняти гру, і вона перейшла в овертайми, які NAVI завершили з результатом 16:13.

"Народжені перемагати" обрали Nuke, який без проблем виграли G2. Рахунок на карті 7:13.

Остання гра відбувалася на Ancient. Українці розпочали з серії програних раундів, але після ейсу литовського гравця Юстінаса "jL" Лекавічуса домінували вже Natus Vincere, і доволі швидко дійшли до мап-пойнта. Німці змогли взяти серію раундів і майже зрівняти рахунок, проте перемогу святкувала українська команда (13:11).

Зазначимо, що в складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Суперником Natus Vincere у фіналі стане американська організація FaZe Clan. Поєдинок відбудеться 31 березня - початок о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці стартували на турнірі з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).

У чвертьфінальному поєдинку "народжені перемагати" впевнено перемогли турецьку Eternal Fire - 2:0.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve. 

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