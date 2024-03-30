Джерело - Чемпіон.

Склад американської організації FaZe Clan із CS 2 здобув перемогу над французами з Vitality в півфіналі PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 по картах (13:7 Nuke, 5:13 Vertigo, 13:8 Inferno).

У фіналі FaZe зіграє з переможцем пари Natus Vincere - G2. Українська команда впевнено перемогла турецьку Eternal Fire і вийшла в 1/2 фіналу турніру. Вирішальний матч відбудеться в неділю, 31 березня, о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що вперше в історії найпрестижнішого турніру фанати вибігли на сцену і намагались напасти на гравців G2. Під час інциденту вони пошкодили кубок. Уболівальників затримали, зустріч продовжилася після 30-хвилинної перерви.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve.