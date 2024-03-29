NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вийшла у півфінал престижного турніру PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 після перемоги над турецькою Eternal Fire.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

"Народжені перемагати" обрали карту Mirage і розпочали доволі впевнено - перша половина завершилася розгромом (9:3). Але суперники змогли переламати гру і довести її до мап-пойнта. У свою чергу українці перевели матч в овертайми, на яких вони впевнено перемогли - 16:13.

Другою мапою турки обрали Inferno. Перша половина була рівною (6:6), в одному з раундів Ігор "w0nderful" Жданов зробив ейс. А ось після пістолетного раунду українці домінували - 13:9.

Зазначимо, що в складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці розпочинали турнір з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).

Суперником NAVI у півфіналі стане переможець пари MOUZ - G2. Поєдинок розпочнеться о 21:00. Пряма трансляція буде доступна твіч-каналі cs2_maincast.

Напередодні визначилися перші півфіналісти мейджору в Копенгагені.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve.