NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Джерело - Чемпіон.
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вийшла у півфінал престижного турніру PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 після перемоги над турецькою Eternal Fire.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
"Народжені перемагати" обрали карту Mirage і розпочали доволі впевнено - перша половина завершилася розгромом (9:3). Але суперники змогли переламати гру і довести її до мап-пойнта. У свою чергу українці перевели матч в овертайми, на яких вони впевнено перемогли - 16:13.
Другою мапою турки обрали Inferno. Перша половина була рівною (6:6), в одному з раундів Ігор "w0nderful" Жданов зробив ейс. А ось після пістолетного раунду українці домінували - 13:9.
Зазначимо, що в складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Нагадаємо, за результатами кваліфікації українці розпочинали турнір з другого раунду. Вони доволі впевнено розпочали цей етап - 2 з 3 потрібних перемог (The Mongolz - 1:0, G2 Esports - 1:0), але вийти в плей-оф команда змогла лише з останньої спроби (Pain - 2:0), програвши перед цим двом російським командам (Cloud9 - 1:2, Team Spirit - 1:2).
Суперником NAVI у півфіналі стане переможець пари MOUZ - G2. Поєдинок розпочнеться о 21:00. Пряма трансляція буде доступна твіч-каналі cs2_maincast.
Напередодні визначилися перші півфіналісти мейджору в Копенгагені.
PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve.