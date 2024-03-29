NAVI зіграють з турецькою командою за вихід у півфінал PGL Major із CS 2

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 29 березня український склад Natus Vincere з CS2 проведе поєдинок проти турецької команди Eternal Fire за вихід у 1/2 фіналу PGL Major із CS 2.

Початок — о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Можливим суперником NAVI у півфіналі стане переможець пари MOUZ - G2.

Напередодні визначилися перші півфіналісти мейджор-турніру з CS2.

У матчі за вихід у плей-оф "народжені перемагати" здолали бразильський склад Pain.

Нагадаємо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Раніше склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.