Гандей і Сидьорко виграли чемпіонат України з шорт-треку на 500 метрів

Для Олега Гандея - друге золото за день

Другий комплект медалей у перший день чемпіонату України-2024 з шорт-треку було розіграно на дистанції 500 метрів у польському Бялистоку: в чоловіків переміг Олег Гандей, а серед жінок - Єлизавета Сидьорко.

Про це інформує SportUA.

У чоловіків друге місце зайняв харків'янин Ростислав Леонтенко, а третім став ще один столичний спортсмен Ярослав Морозов.

В жіночих змаганнях Уляна Дуброва фінішувала другою, а Світлана Репецька посіла третє місце.

У змаганнях юніорок і юніорів чемпіонами України стали Діана Демочко та Максим Спориш, а чемпіонські титули у Класі А виграли Марія Хохелько та Кирило Коваленко.

Раніше Дуброва та Гандей стали чемпіонами України з шорт-треку на 1500 метрів.

Нагадаємо, росіянам, які пропустили кваліфікацію до Олімпіади, не було виділено додаткових квот.