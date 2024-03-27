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22.03.2024 12:00 961

Гандей і Сидьорко виграли чемпіонат України з шорт-треку на 500 метрів

Для Олега Гандея - друге золото за день
Сьогодні 23:37 100 0
Гандей і Сидьорко виграли чемпіонат України з шорт-треку на 500 метрів
#Олег Гандей, #Уляна Дуброва, #Єлизавета Сидьорко

Джерело - Telegram-канал SportUA.

Другий комплект медалей у перший день чемпіонату України-2024 з шорт-треку було розіграно на дистанції 500 метрів у польському Бялистоку: в чоловіків переміг Олег Гандей, а серед жінок - Єлизавета Сидьорко.

Про це інформує SportUA.

У чоловіків друге місце зайняв харків'янин Ростислав Леонтенко, а третім став ще один столичний спортсмен Ярослав Морозов.

В жіночих змаганнях Уляна Дуброва фінішувала другою, а Світлана Репецька посіла третє місце.

У змаганнях юніорок і юніорів чемпіонами України стали Діана Демочко та Максим Спориш, а чемпіонські титули у Класі А виграли Марія Хохелько та Кирило Коваленко.

Раніше Дуброва та Гандей стали чемпіонами України з шорт-треку на 1500 метрів.

Нагадаємо, росіянам, які пропустили кваліфікацію до Олімпіади, не було виділено додаткових квот.

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